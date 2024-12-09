Şanlıurfa'da düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Abdulkadir Ercan (9), kırsal Tunalı Mahallesi yakınlarında İ.K. idaresindeki traktörden düştü.
Düştükten sonra traktörün altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Abdulkadir Ercan, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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