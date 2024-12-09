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        Şanlıurfa'da düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:14
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        Şanlıurfa'da düştüğü traktörün altında kalan çocuk öldü
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düştüğü traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Abdulkadir Ercan (9), kırsal Tunalı Mahallesi yakınlarında İ.K. idaresindeki traktörden düştü.

        Düştükten sonra traktörün altında kalan çocuk, ağır yaralandı. Abdulkadir Ercan, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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