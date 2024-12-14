Şanlıurfa'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet G. (29) idaresindeki 63 LU 064 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolu Karacadağ kavşağında Remzi M. (74) yönetimindeki 38 GJ 097 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Remzi M. ile aynı araçtaki S.A. (12) ve K.C.Y. (17) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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