Şanlıurfa'da hibe destekleriyle zeytin ağacı sayısı 19 yılda 15 kat arttı

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'da zeytin ağacı sayısı, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından bu yana yaklaşık 15 kat artarak 3 milyona ulaştı.

Tarımsal üretim noktasında Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, son yıllarda verilen sertifikalı fidan destekleriyle zeytin yetiştiriciliğinde de önemli bir ivme yakaladı.

Kentte 15 bin hektar alandaki 3 milyon zeytin ağacından meyve verme dönemine ulaşan 2,3 milyonundan bu yıl hala hasadı devam eden zeytinden 16 bin ton rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe destekleriyle kentte zeytin üretiminin her yıl giderek arttığını belirtti. Şanlıurfa'da 2005 yılında 188 bin adet olan zeytin ağacı sayısının 3 milyona ulaştığını ifade eden Aksoy, "Şu anda Şanlıurfa'mızda 15 bin hektar alanda 16 bin ton zeytin üretilmektedir. Bu 16 bin ton zeytinin 12 bin tonu yağlık zeytin, 4 bin ton da sofralık zeytin olmak üzere üretime devam ediyoruz." dedi.

- "Zeytin bizim kadim bitkimiz" İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, zeytin ve zeytinyağı sanayisiyle ilgili kentte büyük tesislerin açılmaya başlandığını dile getirerek, "Anadolu 12 bin çeşit bitkinin gen merkezi. Dolayısıyla zeytin bizim kadim bitkimiz, Şanlıurfa'da şu anda binlerce yıl yaşında olan zeytin ağacımız var ve bu tescil edilmiş bir ağaç. Zeytin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Akdeniz Havzası'nda kıyı şeridinin tamamında, Anadolu'nun soğuk olmayan, don olmayan bütün illerinde yetişiyor. Zeytin ticareti, zeytinyağıyla, zeytinin tüketimiyle ilgili bizim milletimizin de bir kültürü var. Biz bu kültürü de oluşturup bunun dünya piyasasına arzını sağlayacağız." dedi.

Şanlıurfa'nın zeytin ve tahılda Türkiye'nin önemli üretim şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Aksoy, kentte zeytini bir sanayi ürünü haline getirip dünya ve ülke piyasasına sunmayı amaçladıklarını söyledi. Aksoy, kentte üretilen zeytinyağının kalitesinin de yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Zeytin üreticisi Serhat Akgün de yaklaşık 19 yıl önce devletten aldıkları fide desteğiyle 50 dönüm araziye zeytin diktiğini söyledi.