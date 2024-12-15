Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Mehmet Gözeler yönetimindeki 43 KG 694 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 4. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otomobildeki yolcular Gurbet (42), Sultan (64), Meryem (36), Hamza (9), Celal (9), Hava (3), Ferhat (5), Hasan (3) ve Yağmur Gözeler (1) yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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