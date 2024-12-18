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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:40 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:44
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ile bir süre görüştü.

        Vali Hasan Şıldak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Orgeneral Bayraktaroğlu da Şıldak'a misafirperverliği için teşekkür etti.

        Yaklaşık bir saat süren görüşmede 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Vali Yardımcısı Alper Taş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve askeri yetkililer yer aldı.

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