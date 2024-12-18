Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Orgeneral Bayraktaroğlu, Vali Şıldak ile bir süre görüştü.