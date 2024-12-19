Şanlıurfa'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Cuma Kök'ün cenazesi toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Cuma Kök'ün cenazesi toprağa verildi.
Fırat Mahallesi'ndeki evinde vefat eden Kök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisine getirildi.
Kök'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Kalkankaya Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve beraberindekiler, Kök'ün yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene Aydemir'in yanı sıra Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram, 107'nci Topçu Alayı Komutan Vekili Yarbay Ahmet Çakır, Başsavcı Şahan Seçkin, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Kök'ün yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.