Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da yapılacak

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:57 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yapılacak olan Güneydoğu Kariyer Fuarı 26-27 Aralık'ta Harran Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtımı, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı.

        Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın kentteki bütün sektörler açısından önemli olduğunu söyledi.

        Fuarda 150'ye yakın firma ve kuruluşun stant açacağını aktaran Vali Şıldak, program kapsamında kariyer söyleşisi, iş mülakatı simülasyonu ve atölyeler gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Bölgede ve özellikle kentte gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

        "Şanlıurfa, son dönemde her alanda olduğu gibi bu temel sektörlerde de kabuğunu kırıyor ve hak ettiği yere gelmek için önemli adımlar atıyor. Harran Üniversitesi ve diğer bölge üniversitelerimizin öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak kariyer planlamaları ve ilgili sektörlerde istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalar, bu etkinlik kapsamında daha da önem kazanacak ve bir fırsat oluşmuş olacak. Fuar kapsamında, özellikle bölge üniversitelerinde eğitim gören ya da mezun olan ayrıca mesleki ve teknik liselerimizden eğitim görmekte olan öğrencilerimiz için de iş imkanları ve staj imkanlarının ön plana çıkarılması hedefleniyor."

        Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, fuara 12 üniversitenin katılacağını belirterek, "Bu üniversiteler de burada gelip kendi öğrencileriyle beraber hem üniversitemizi hem şehrimizi tanıyacak. Birçok sanayici, iş insanı burada stant açacak." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aksoy da Türkiye'nin en genç ve dinamik şehirlerinden olan Şanlıurfa'nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

        Programa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Numan Günay, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mehmet Erol, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Ali Atlas ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 2 trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Bakan Memişoğlu: Suriyelilerin yanında olacağız
        Bakan Memişoğlu: Suriyelilerin yanında olacağız
        Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da pikap ile otomobilin çarpışması güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Şanlıurfa'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa'da konuştu:
        Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da etiketi ve faturası olmayan 2 ton bal şurubu ele geçirildi