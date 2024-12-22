Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan anaokulunda bir sınıfa kurşun isabet etmesiyle ilgili açıklama:

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesindeki bir anaokulunda sınıfın camından girerek duvara isabet eden kurşunla ilgili, can güvenliğini ihlal eden kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan anaokulunda bir sınıfa kurşun isabet etmesiyle ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Eyyübiye ilçesindeki bir anaokulunda sınıfın camından girerek duvara isabet eden kurşunla ilgili, can güvenliğini ihlal eden kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma günü Eyyübiye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nda ders esnasında sınıfın camının kırıldığını, öğretmenler tarafından yapılan kontrolde, camda bir kurşun deliği olduğu ve içeri giren merminin duvara isabet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

        Öğrencilerin ve öğretmenin can güvenliğini ihlal eden kişinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktaran Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

        "Emniyet ekiplerimiz tarafından olay yerinde yapılan incelemede, sınıfta öğrenciler ve öğretmenin bulunduğu sırada camı kıran kurşunun içeriye girerek karşı duvara isabet ettiği tespit edilmiştir. Polisimiz tarafından, bu sorumsuz davranışıyla çok sayıda yavrumuzun ve öğretmenimizin can güvenliğini ihlal eden kişinin tespitine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Her zaman belirttiğimiz üzere, bu şekilde silah kullanılması kanuna göre suç oluşturmakta ve insanlarımızın hayatını tehdit etmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, sevincimizi, coşkumuzu silahla değil, daha medeni usullerle kutlayalım. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğini ihlal etmeye hakkımız olmadığını unutmayalım."

        Söz konusu olayda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yine kaza!
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 16 kişi kura ile belirlendi
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 16 kişi kura ile belirlendi
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı
        Viranşehir Kaymakamı Ülkü, Ezidi Bayramını kutladı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı