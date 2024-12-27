Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 27.12.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Remzi Çelik idaresindeki 74 BL 430 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hasan Sezgin'e çarptı.

        Ağır yaralanan Sezgin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sezgin, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa'da hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davası ertelendi
        Narin Güran davası ertelendi
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Kaja Kallas: Zelenskiy'i barışa zorlamayın
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        İsrail-Vatikan ilişkilerinin arka planı
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        'Adam'ıyla ayrıldı
        'Adam'ıyla ayrıldı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi
        "Güneydoğu Kariyer Fuarı" Şanlıurfa'da başladı
        "Güneydoğu Kariyer Fuarı" Şanlıurfa'da başladı
        Suriye'de 4 oğlu öldürülen acılı anne, Esed'in Sednaya Hapishanesi'nde ceza...
        Suriye'de 4 oğlu öldürülen acılı anne, Esed'in Sednaya Hapishanesi'nde ceza...
        Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı