Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Remzi Çelik idaresindeki 74 BL 430 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Hasan Sezgin'e çarptı.
Ağır yaralanan Sezgin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sezgin, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa'da hastanede hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.