Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VN 201 ve 63 BB 600 plakalı otomobiller, Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Veysel K, Murat A, Recep A. ve Salih D. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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