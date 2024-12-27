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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:57
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VN 201 ve 63 BB 600 plakalı otomobiller, Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Veysel K, Murat A, Recep A. ve Salih D. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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