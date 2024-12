Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı

Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, İsrail'in Gazze'de bazı hastaneleri bombaladığını, doktorları hemşireleri şehit ettiğini, esir alıp götürdüğünü belirterek, "Tek kelimeyle soykırım gördüm." dedi.

Doktor Kamacı, Anadolu Gençlik Vakfı tarafından Siverek ilçesinde düzenlenen "Gazze İzlenimleri" programında, uluslararası bir dernek aracılığıyla Gazze'nin Han Yunus kentine gittiğini söyledi.

Gazze'de yaşanan vahşetin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığını belirten Kamacı, "Evlerin hemen hemen hepsi yıkılmış ve bombalanmıştı. İnsanlar çadırlarda yaşıyor, elektrikleri ve suları yok. Her gün her aileden şehitler veriliyor, yaralıları hastaneye getirecek ambulans yok. Bazen at arabasıyla yaralılar getirilirdi. Bazen bir bombalamadan sonra onlarca yaralı aynı anda getirilirdi. Sıkıntı anlamında aklınıza ne gelirse orada onlarca, yüzlerce katı vardı. Büyük bir zülüm ve vahşet vardı." dedi.