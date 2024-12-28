Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı

        Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, İsrail'in Gazze'de bazı hastaneleri bombaladığını, doktorları hemşireleri şehit ettiğini, esir alıp götürdüğünü belirterek, "Tek kelimeyle soykırım gördüm." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk doktor Gazze'de yaşanan vahşeti anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'nin Han Yunus kentinde bir süre gönüllü olarak çalışan çocuk cerrahi uzmanı operatör doktor Taner Kamacı, İsrail'in Gazze'de bazı hastaneleri bombaladığını, doktorları hemşireleri şehit ettiğini, esir alıp götürdüğünü belirterek, "Tek kelimeyle soykırım gördüm." dedi.

        Doktor Kamacı, Anadolu Gençlik Vakfı tarafından Siverek ilçesinde düzenlenen "Gazze İzlenimleri" programında, uluslararası bir dernek aracılığıyla Gazze'nin Han Yunus kentine gittiğini söyledi.

        Çalıştığı hastanenin çevresine sürekli bomba düştüğünü dile getiren Kamacı, "Biz oraya gittiğimizde İsrail zaten birçok hastaneye saldırmış, bombalamıştı. Bazı hastanelerdeki doktorları şehit etmiş, bazılarını esir alıp götürmüş, bazılarına işkence etmiş ve biz bunların hepsini görmüştük. Dolayısıyla biz oraya gittiğimizde bütün bu ihtimaller vardı ve bunların hepsini göze alarak gittik. Oradayken çalıştığımız hastaneye direkt bir saldırı olmadı ancak hastanenin etrafında sürekli bombalama oluyordu, sürekli bombalar düşüyordu. Tabii ki ilk günler o bombalar çok yakınımızda düşünce biz de ister istemez tedirgin olduk, bir hafta içinde biz de bomba seslerine alıştık ve işimizi yapmaya devam ettik." diye konuştu.

        Gazze'de yaşanan vahşetin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadığını belirten Kamacı, "Evlerin hemen hemen hepsi yıkılmış ve bombalanmıştı. İnsanlar çadırlarda yaşıyor, elektrikleri ve suları yok. Her gün her aileden şehitler veriliyor, yaralıları hastaneye getirecek ambulans yok. Bazen at arabasıyla yaralılar getirilirdi. Bazen bir bombalamadan sonra onlarca yaralı aynı anda getirilirdi. Sıkıntı anlamında aklınıza ne gelirse orada onlarca, yüzlerce katı vardı. Büyük bir zülüm ve vahşet vardı." dedi.

        - "İsrail keskin nişancısı sokakta oynayan çocuğu vurdu"

        Hastanedeki ilk operasyonu bir çocuğa yaptığını söyleyen Kamacı, şunları anlattı:

        "Ben ilk gittiğimde ilk ameliyat ettiğim çocuk, keskin nişancı tarafından vurulmuş bir çocuktu. İsrail askerleri sokakta oynayan bir çocuğu vurmuştu. Bundan daha büyük bir zulüm ve soykırım olmaz. Hastanelere malzeme girişine izin vermiyor. Zaten ayakta kalan 2-3 tane hastanesi vardı, diğerlerinin hepsi kullanım dışıydı. Tıbbi malzeme girişine izin verilmiyordu, hastanelerin açık kalmasına izin verilmiyor. Bazı hastaneleri bombalıyor, bazı hastanelerdeki doktorları, hemşireleri şehit ediyor, bazılarını esir alıp götürüyordu. Bazı hastanelere yakıt veya elektrik verilmediği için ve vurulduğu için çalışamıyor. Bir yandan öldürüyor, diğer yandan yaralıların tedavi edilmesine izin vermiyor. Bir yandan insanları ablukaya alıyor, bir yandan da onların ekmek bulmasını, dışarıdan gelen yardımları engelliyor. Tek kelimeyle soykırım gördüm."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Rusya: Amerikalılar aptal yerine konuldu
        Rusya: Amerikalılar aptal yerine konuldu
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı
        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu
        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü