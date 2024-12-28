Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı

        Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı.

        Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ahmet Yetimoğlu ile Mahmut Perçin'in listelerinin yarıştığı seçimde mevcut başkan Ahmet Yetimoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

        Kongreye, Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor
        Asya Pasifik'te savaş ihtimali giderek artıyor
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da sis etkili oldu
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        Şanlıurfa'da hava ulaşımına sis engeli
        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu
        "Evinin Sultanları" anneler voleybolda çocuklarına rakip oldu
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 1 ton sahte sucuk ele geçirildi