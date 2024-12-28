Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı
Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı.
Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa 3. Olağan Kongresi yapıldı.
Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ahmet Yetimoğlu ile Mahmut Perçin'in listelerinin yarıştığı seçimde mevcut başkan Ahmet Yetimoğlu yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye, Yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile partililer katıldı.
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