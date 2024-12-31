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        Şanlıurfaspor'da Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:58
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        Şanlıurfaspor'da Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze vermiş olduğu katkılar ve emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Gönülaçar, sezon başında Vanspor FK'den transfer edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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