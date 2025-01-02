Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:03 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada İ.Ö, O.D. ve N.D. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'de bir silahlı saldırı daha!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Emre, 28 yaşındaydı... Yolda yürürken kurşun yağmuru!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Paltosunun altından 'Pompalı'yı çıkardı! Kanlı biten husumet!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Dolandırılan kadının zaferi!
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Yemek çekine Danıştay ayarı
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Yeni yılda sigarayı bırakmak isteyenler için ipuçları
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        Bu illerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi var
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Şanlıurfa'da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda öldü
        Husumetlisi tarafından pompalı tütekle öldürüldü; cinayet kamerada
        Husumetlisi tarafından pompalı tütekle öldürüldü; cinayet kamerada
        Eve bağımlı engellinin hayatı basketbolla değişti
        Eve bağımlı engellinin hayatı basketbolla değişti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği erkek oldu
        Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği erkek oldu