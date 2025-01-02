Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.Ö, O.D. ve N.D. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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