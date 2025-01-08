Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Meydan Mahallesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu Ö.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Saldırıda ağır yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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