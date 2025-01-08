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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 08:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:59
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Meydan Mahallesi'nde kimliği henüz belirsiz kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu Ö.K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Saldırıda ağır yaralanan Ö.K. sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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