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        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı

        Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:38
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        Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
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        Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

        Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan Muhammed Uğur, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Hastaneye gelen itfaiye ekibi doktor eşliğinde yüzüğü keserek çıkardı.

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