Şanlıurfa'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı

Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan Muhammed Uğur, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

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