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        Şanlıurfa'da 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 13 ilçede zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:47
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        Şanlıurfa'da 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 13 ilçede zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Marketlerdeki ürünleri inceleyen ekipler, bebek mamasından gazlı içeceklere, kuruyemişten bisküviye kadar birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

        Ürünleri imha etmek için el koyan ekipler, vatandaşa tarihi geçmiş ürünleri satmaya çalışan 140 markete toplam 285 bin lira para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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