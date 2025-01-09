Şanlıurfa'da 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı

Ürünleri imha etmek için el koyan ekipler, vatandaşa tarihi geçmiş ürünleri satmaya çalışan 140 markete toplam 285 bin lira para cezası uyguladı.

Marketlerdeki ürünleri inceleyen ekipler, bebek mamasından gazlı içeceklere, kuruyemişten bisküviye kadar birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 13 ilçede zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 140 markete 285 bin lira para cezası uygulandı.

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