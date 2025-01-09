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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:29
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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