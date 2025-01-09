Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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