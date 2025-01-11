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        AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz bir Türkiye, demokrasisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü bir Türkiye hedefleriyle 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:27
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        AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz bir Türkiye, demokrasisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü bir Türkiye hedefleriyle 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de başarının adı olduğunu ve bu başarıda kadınların özel bir yeri bulunduğunu söyledi.

        Sandıklarda bu başarının gerçekleşmesini mümkün kılan Şanlıurfalılara teşekkür eden Ala, "Türkiye'de çok büyük başarılara imza attık, çok hızlı mesafeler aldık, bütün bunları birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan iradeyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını anımsatan Ala, buranın açılmasındaki imzanın Erdoğan'a, arkasındaki iradenin ise salonu dolduran kalabalığa ait olduğunu belirtti.

        Ülkeyi Türkiye Yüzyılı hedefleriyle buluşturacaklarını dile getiren Ala, "Terörsüz bir Türkiye, demokrasisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü bir Türkiye hedefleriyle 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." ifadesini kullandı.

        - Kardeşlik vurgusu

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Türkiye'nin kaderini değiştirmenin kolay olmadığını, 2002'de başladıkları yolculukta ilk olarak vesayet yapılarını temizleyerek "Yeter söz milletindir." dediklerini ifade etti.

        Yılmayan, pes etmeyen, daima ileriye bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bugün Türkiye'de her şeyin değiştiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

        "En önemli vazifemiz, Türkiye'nin bugünkü şartlarda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi toplamasıdır. Dünyanın her yerinde ırkçılık, nefret söylemi, kavga ve savaş artarken bizim yapmamız gereken, 23 yıldır tıpkı yaptığımız gibi kardeşliğimizi tesis etmek, kardeşliğimizi artırmaktır. Dönem dönem birileri bu ülkeyi yıkmaya çalıştı. Ama hiçbirine müsaade etmedik. 'Sağcı-solcu' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar. 'Sünni-Alevi' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar. 'Kürt-Türk' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar. 'Başörtülü-başı açık' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar ama hiçbirine fırsat vermedik. Biz hepimiz bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalışmış ve bunu sağlamış insanlar olarak, bu başarılarımızla, sizlerle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, bize bu gücü verdiğiniz, bugün bu davada yer aldığınız, bugün bu salonu doldurduğunuz için."

        Usta, ülkenin kavgaya değil sevgiye, barışa ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bugün Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaya söz geçiren bir ülke haline geldiğini belirtti.

        - "Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kurulduğu günden bugüne AK Parti'ye gönül veren ve mücadele eden herkese teşekkürlerini iletti.

        Kandemir, "İnşallah bu dönemde de İlhami başkanla beraber, evelallah yeni yönetimimizle şimdi Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresinde önce Şanlıurfa'da, sonra Ankara'da yeni bir kapı aralayacağız. İnanıyorum ki bu salondaki coşkumuzla Ankara'da 23 Şubat'taki büyük kongrede de Şanlıurfa inşallah Türkiye'ye damgasını vuracak. Hep beraber geleceğin Türkiye'sini, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ ise kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Büyük umutlarla tazelenen ve yenilenen bir güçle AK Parti'nin, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'da da yeniden daha güçlü şekilde yola çıktığını belirten Bozdağ, Şanlıurfa'nın, liderini bağrına basmaya hazır olduğunu dile getirdi.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbegi de Şanlıurfa için durmadan daha çok çalışacaklarını, hakkı, hakikati cesur şekilde haykıracaklarını söyledi.

        Şanlıurfa'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer almaya devam edeceğini belirten Günbegi, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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