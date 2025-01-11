AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz bir Türkiye, demokrasisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü bir Türkiye hedefleriyle 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de başarının adı olduğunu ve bu başarıda kadınların özel bir yeri bulunduğunu söyledi.

Sandıklarda bu başarının gerçekleşmesini mümkün kılan Şanlıurfalılara teşekkür eden Ala, "Türkiye'de çok büyük başarılara imza attık, çok hızlı mesafeler aldık, bütün bunları birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan iradeyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını anımsatan Ala, buranın açılmasındaki imzanın Erdoğan'a, arkasındaki iradenin ise salonu dolduran kalabalığa ait olduğunu belirtti.

Ülkeyi Türkiye Yüzyılı hedefleriyle buluşturacaklarını dile getiren Ala, "Terörsüz bir Türkiye, demokrasisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlü bir Türkiye hedefleriyle 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz." ifadesini kullandı.

- Kardeşlik vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Türkiye'nin kaderini değiştirmenin kolay olmadığını, 2002'de başladıkları yolculukta ilk olarak vesayet yapılarını temizleyerek "Yeter söz milletindir." dediklerini ifade etti.

Yılmayan, pes etmeyen, daima ileriye bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bugün Türkiye'de her şeyin değiştiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

"En önemli vazifemiz, Türkiye'nin bugünkü şartlarda birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi toplamasıdır. Dünyanın her yerinde ırkçılık, nefret söylemi, kavga ve savaş artarken bizim yapmamız gereken, 23 yıldır tıpkı yaptığımız gibi kardeşliğimizi tesis etmek, kardeşliğimizi artırmaktır. Dönem dönem birileri bu ülkeyi yıkmaya çalıştı. Ama hiçbirine müsaade etmedik. 'Sağcı-solcu' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar. 'Sünni-Alevi' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar. 'Kürt-Türk' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar. 'Başörtülü-başı açık' dediler, kavga ettirmeye çalıştılar ama hiçbirine fırsat vermedik. Biz hepimiz bu ülkenin birliği ve beraberliği için çalışmış ve bunu sağlamış insanlar olarak, bu başarılarımızla, sizlerle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, bize bu gücü verdiğiniz, bugün bu davada yer aldığınız, bugün bu salonu doldurduğunuz için."