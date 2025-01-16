Şanlıurfa'da zincirleme kazaya karışan bir otomobilde yangın çıktı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda V.U. yönetimindeki 21 GK 489 plakalı otomobil ile aynı istikamette sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 AJA 826, 34 HOF 334 ve 63 SE 806 plakalı araçlar çarpıştı.

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