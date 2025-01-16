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        Şanlıurfa'da zincirleme kazaya karışan bir otomobilde yangın çıktı

        Şanlıurfa'da zincirleme kazaya karışan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:36
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        Şanlıurfa'da zincirleme kazaya karışan bir otomobilde yangın çıktı
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        Şanlıurfa'da zincirleme kazaya karışan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda V.U. yönetimindeki 21 GK 489 plakalı otomobil ile aynı istikamette sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 AJA 826, 34 HOF 334 ve 63 SE 806 plakalı araçlar çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle V.U. yönetimindeki otomobil alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobildeki yangın, söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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