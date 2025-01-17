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        Şanlıurfalı kadının anne olmaya hayali 13 yıl sonra gerçekleşti

        Şanlıurfa'da aşırı kiloları nedeniyle çocuk sahibi olamayan Sümeyra Gelmiş (33), Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 yıl sonra anne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:04
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        Şanlıurfalı kadının anne olmaya hayali 13 yıl sonra gerçekleşti
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        Şanlıurfa'da aşırı kiloları nedeniyle çocuk sahibi olamayan Sümeyra Gelmiş (33), Harran Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 13 yıl sonra anne oldu.

        Harran Üniversitesinden (HRÜ) yapılan açıklamaya göre, farklı hastanelerde infertilite ve obezite teşhisi konan 112 kilogram ağırlığındaki Gelmiş, fazla kiloları nedeniyle 13 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı.

        Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Gelmiş, buradaki başarılı tadavisinin ardından 13 yıl sonra çocuğunu kucağına aldı.

        Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Ulaş Barut, 33 yaşındaki çiftin 13 yıl boyunca çeşitli yöntemleri denemelerine rağmen çocuk sahibi olamadıklarını anlattı.

        Anne adayına infertilite ve obezite teşhisi konulduğunu aktaran Barut, şunları kaydetti:

        "Sümeyra hanım 112 kiloda olup infertilite ve obezite tanısıyla tedavi sürecimize başladık. Tabii ki bu bizim için çok zor süreçti. Anne olmak isteyen her kadının öncelikle kendi sağlığının yerinde olması önem taşıyor. Bu sorunlar arasında obezite de yer alıyor. Fazla kilolardan kurtulmak, gebelik sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlıyor. Obezite gebelik sırasında kronik hipertansiyona yakalanma oranını artırır, gebelik zehirlenmesine yol açabilir. Biz de bir tedavi süreci uyguladık. Kilo problemini kontrol altına almaya çalıştık. 9 aylık yakın takibin ardından sağlıklı şekilde doğum gerçekleştirildi."

        Barut, gebelik döneminde anneyi yakından takip ettiklerini dile getirerek, riskleri en aza indirmek için onun yaşam tarzında değişiklikler yaptıklarını ifade etti.

        Hastanın da belirledikleri kurallara uyduğunu belirten Barut, "9 aylık yakın takibimizle sağlıklı şekilde doğumu gerçekleştirdik. 3 kilo ağırlığında sağlıklı kız bebek dünyaya geldi. Anne ve bebek, ikisi de gayet sağlıklılar. Ailenin, bebeklerine sağlıklı şekilde kavuşmalarına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Tüm ekibimi kutluyorum. Bebek sahibi olamayan çiftler asla umutlarını kaybetmesin. Herkes doğru tedavi yöntemiyle mutlaka başarılı sonuca ulaşacaktır." dedi.

        Çocuk sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Sümeyra Gelmiş de 13 yıldır çocuk özlemi çektiklerini ifade ederek, "Birçok sağlık tesisine başvurduk. En son Harran Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk. Allah'a çok şükür 13 yıl sonra bebeğimi kucağıma alıp eve gidiyorum. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi'ne, doktorumuz Mert Ulaş Barut'a ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah, onlardan razı olsun." diye konuştu.

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        Galeri

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