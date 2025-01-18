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        Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:46
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        Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı kadrosuna kattı
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        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Karaköprü Belediyespor, orta saha oyuncusu Abdullah Aydın'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Abdullah Aydın ile sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Abdullah Aydın." ifadeleri kullanıldı.

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