Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı baba ile oğlu yaralandı

Kaza anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada baba ile oğlu yaralanırken, iş yerlerinin önündeki malzemeler de zarar gördü.

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