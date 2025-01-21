Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı baba ile oğlu yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaldırımda yürüyen baba ile oğluna otomobil çarptı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaldırımda yürüyen baba ile oğluna otomobil çarptı.
Ömer Barut idaresindeki 27 AGL 172 plakalı otomobil, 15 Temmuz Caddesi'nde park alanından çıkan Levent Yıldırım yönetimindeki 07 CMP 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan Barut idaresindeki otomobil, kaldırımda yürüyen Sedat Karakayalı ve oğlu Ahmet Mustafa Karakayalı'ya çarptı.
Kazada baba ile oğlu yaralanırken, iş yerlerinin önündeki malzemeler de zarar gördü.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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