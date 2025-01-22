Şanlıurfa'da soğuk hava etkili oldu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde soğuk hava etkili oldu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde soğuk hava etkili oldu.
İlçede etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.
Sulama yapılan tarlalarda ise soğuk hava nedeniyle don olayı yaşandı.
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