Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Uyuşturucuyu bırakanlara iş imkanı

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde bir yılı aşkın süredir yürütülen uyuşturucuyla mücadele projesi sayesinde bağımlılıktan kurtulanlara istihdam imkanı sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucuyu bırakanlara iş imkanı
        ABONE OL

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde bir yılı aşkın süredir yürütülen uyuşturucuyla mücadele projesi sayesinde bağımlılıktan kurtulanlara istihdam imkanı sunuluyor.

        Uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar, "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı proje kapsamında valilik ve kaymakamlıklardaki "Açık Kapı" birimine başvuruda bulunarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlıyor.

        Şu ana kadar 230 kişinin bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi için başvurduğu proje kapsamında uyuşturucu bataklığından kurtulan 4 kişi işe yerleştirildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, uyuşturucu ve madde bağımlılığının çağın en büyük hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

        Uyuşturucunun büyük zararlar oluşturduğuna ve üzerinde durulması gereken önemli bir problem olduğuna dikkati çeken Şıldak, kentte uyuşturucuyla kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

        Özellikle genç insanların uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düştüğünü ifade eden Şıldak, bağımlı insanlara devletin elini uzattığı AMATEM, Yeşilay gibi çeşitli mekanizmaların olduğunu kaydetti.

        Şıldak, kapsamlı bir proje ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Projemiz yaklaşık bir yıldır uygulanıyor. Vatandaşımız kendisi bireysel olarak ya da yakınlarıyla birlikte Açık Kapı birimlerimize geldiğinde burada görevlilerimiz ve psikoloğumuz karşılıyor. Özel bir görüşme, mülakat yapılıyor. Daha sonra Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki AMATEM'e yani bağımlılıkla mücadele birimine yönlendiriliyor. Fakat orada AMATEM'in hizmetleriyle bizim bağımlılıkla mücadele birimimizin hizmetleri birbirinden ayrılıyor. Burada kişi psikiyatri hekimi tarafından muayenesi yapılıp, tedavi planlaması yapıldıktan sonra en güzel şekilde ilaçlı, ilaçsız, yataklı, ayaktan hangi metot uygunsa o tercih edilip o tedaviyle birlikte aynı zamanda rehabilitasyon dediğimiz geri kazanım süreci, arındırma süreci başlıyor. Bu aynı zamanda sosyal bir uyum sürecidir. Bu aşamaları geçen kişi artık yavaş yavaş madde kullanımından uzaklaşıyor. Normalleşmeye başlıyor."

        - Bağımlılıktan kurtulanlar istihdam ediliyor

        Tedavisi bitenleri İŞKUR üzerinden istihdam ettiklerini vurgulayan Şıldak, "Kamu kuruluşlarında çevre temizliği hizmetlerinde bir takım kolay işlerde çalıştırmak suretiyle bunları normalleştirme sürecine daha da yakınlaştırıyoruz. Hem para kazanıyorlar hem çevreleri değişiyor hem itibar kazanıyorlar. İŞKUR'un bu desteği de bizim için gerçekten çok değerli. Daha sonrasında ise bu kişileri ilgi, beceri ve yeteneklerine göre varsa mesleklerini de göz önüne alarak çeşitli kuruluşlarda, sanayi kuruluşlarında, hizmet iş yerlerinde işe girme konusunda destekliyoruz." dedi.

        Projeye başvuranların yüzde 98'inin erkek ve 25 yaş grubunda olduğunu, tedavi süreçleriyle birlikte bağımlılığı bırakanların ailevi durumlarının da düzeldiğini ifade eden Şıldak, "Şu ana kadar projemize 230 vatandaşımız başvurdu. Bunların da 4'ünü kalıcı işlere yerleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde 5 kardeşimizi daha İŞKUR üzerinden işe yerleştireceğiz. Kimi eşiyle boşanma aşamasına gelmişti, kimi ayrı yaşıyordu. Kendi ailesiyle sıkıntıları vardı. Hepsinde bir iyileşme var. Sabırlı olup projeye devam eden, kolay pes etmeyen, iradesini güçlü tutan kişiler başarılı oluyor ve tedavilerinin sonunda da normalleşiyorlar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        Kağıt toplayıcısı kardeşler ölü bulundu!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 22 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 22 gözaltı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 22 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da öğrenciler için yarı yıl tatilinde LGS hazırlık kampı düzenlen...
        Şanlıurfa'da öğrenciler için yarı yıl tatilinde LGS hazırlık kampı düzenlen...
        Baba ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
        Baba ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada