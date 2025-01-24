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        Haliliye Belediyesi tarafından yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor

        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce "Çevre Dostu" projesi kapsamında yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:58
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        Haliliye Belediyesi tarafından yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor
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        Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce "Çevre Dostu" projesi kapsamında yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık toplanıyor.

        Haliliye belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe seçilen Haliliye Belediyesi, Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği sıfır atık marketlerin sayısını artırdı.

        Haliliye Belediyesi, yaygınlaştırdığı "Çevre Dostu" proje ile yıllık 450 ton geri dönüştürülebilir atık topluyor.

        Proje kapsamında bünyesine üç sabit ve bir mobil olmak üzere 4 sıfır atık market ve 3 triportör aracı kazandıran Haliliye Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Göbeklitepe Parkı'nda yeni bir market daha açtı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sıfır atık marketlerin sayısını 6'ya çıkardıklarını ve toplum bilicini artırdıklarını belirtti.

        Sıfır atık marketlerin puan sistemiyle çalıştığını aktaran Canpolat, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız evlerinde biriktirmiş olduğu ayrıştırılabilir atıklarını buraya getirerek, kilo bazlı kartlara puan yükledikten sonra bu puanlar eşliğinde evlerine katma değer sağlamak adına buradan ücretsiz bir şekilde ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Buradaki temel hedef evdeki ayrıştırmanın sağlanması, sıfır atığa katkı sağlanması, bilinçli nesillerin yetişmesi."

        UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino da sıfır atığın sağlanması, bu bilincin toplumda oluşturulması açısından bu çalışmanın değerli olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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