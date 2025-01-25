Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolu 5'inci kilometresinde Ömer Faruk Vural idaresindeki 33 ATG 358 plakalı hafif ticari araç, yabancı plakalı bir tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçtaki bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Vural, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.