Şanlıurfa'da bir kişiyi yağmaladıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesinde bir kişiye yönelik gerçekleşen "yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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