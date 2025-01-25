Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 19:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İbrahim G. (51) idaresindeki 35 DD 0034 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 3. kilometresinde Mehmet Salih K. (40) yönetimindeki 63 AVG 389 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile Ayşe B. (53) ve Emine M. (46) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        ‘Heimlich manevrası' ile kurtardı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Aslan'dan sağ bek hamlesi!
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Cenazemde 'Little Girl Blue' çalsın
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
        Balıklıgöl'de sömestir ve hafta sonu yoğunluğu
        Balıklıgöl'de sömestir ve hafta sonu yoğunluğu
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 tutuklama
        Şanlıurfa'da çiftçiler, yağmur duasına çıktı
        Şanlıurfa'da çiftçiler, yağmur duasına çıktı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı tutuklandı