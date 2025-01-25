Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İbrahim G. (51) idaresindeki 35 DD 0034 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 3. kilometresinde Mehmet Salih K. (40) yönetimindeki 63 AVG 389 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Ayşe B. (53) ve Emine M. (46) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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