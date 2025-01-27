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        Şanlıurfa'da anne ve 2 kızı ölü bulundu

        ŞANLIURFA'da bir süre önce eşinden boşanan Serap Yamaca (35) ile büyük kızı İsmet Ada'nın (14) evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:10
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        Şanlıurfa'da anne ve 2 kızı ölü bulundu
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        ŞANLIURFA'da bir süre önce eşinden boşanan Serap Yamaca (35) ile büyük kızı İsmet Ada’nın (14) evde silahla vurulmuş cansız bedenleri, küçük kızı Nida Yamaca (8) ise kolunda serum takılı hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü. Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Nida Yamaca’nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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