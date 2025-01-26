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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Miraç Kandili mesajı

        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:08
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        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Miraç Kandili mesajı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Canpolat mesajında, müminler için önemli bir gece olan Miraç Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bugünün, İslam alemi için oldukça önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Canpolat, mesajında şunlara yer verdi:

        "Miraç Kandili, yüce Rabbimizi daha da çok zikredeceğimiz bir gündür. Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) semaya yükseldiği ve ümmeti için yüce Rabbimize dua ettiği bir gecedir. Bizler, bu gecede Rabbimizi zikrederken, başta Ortadoğu'daki mazlum kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızda bulunan herkes için bol bol dua etmeliyiz. Nerede bir Müslüman kardeşimiz varsa aklımızdan, kalbimizden ve dualarımızdan hiç eksik olmayacaktır. İslam şemsiyesi altında olmak, gönülde birlik olmaktır, gönüldaş olmaktır. Elbette bu gönüldaşlık, Allah katında mükafat bulup, bizi Allah'a daha da yaklaştırmış olacaktır. Bu gece yapacağımız dualarda, geçtiğimiz gün 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Bolu'daki elim felakette hayatını kaybedenlere rahmet dilemek, tedavi gören kardeşlerimize de şifalar dilemek olmalıdır. Rabbim, bu gecenin hürmetine milletimizi, devletimizi ve tüm ümmet-i Muhammed'i her türlü felaketlerden korusun. Her türlü art niyet ve fenalıklardan da bizi korusun. Kalbimizi tüm kötülüklerden, tüm olumsuzluklardan arındırdığımız ve tüm kötülükleri def ettiğimiz bu gecede Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu vesileyle; Miraç Kandili’nin başta İslam alemine olmak üzere tüm insanlığa huzuru, ferahlığı ve selameti getirmesini temenni ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun."

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