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        Şanlıurfa'da bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:15
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        Şanlıurfa'da bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.

        Kırsal Kepezli Mahallesi'nde boş bir arazide ceset parçaları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekiplerce yapılan incelemede toprağa gömülü cesedin Kadir Tabazığ'a (26) ait olduğu belirlendi.

        Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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