Şanlıurfa'da bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu

Ekiplerce yapılan incelemede toprağa gömülü cesedin Kadir Tabazığ'a (26) ait olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.

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