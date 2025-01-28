Şanlıurfa'da bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir gencin cesedi toprağa gömülü olarak bulundu.
Kırsal Kepezli Mahallesi'nde boş bir arazide ceset parçaları gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Ekiplerce yapılan incelemede toprağa gömülü cesedin Kadir Tabazığ'a (26) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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