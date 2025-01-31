Göbeklitepe yeni çehresiyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, yapımına başlanan yeni karşılama merkezi, yürüyüş yolları ve otopark alanıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesi sınırlarında, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında 1963 yılında yapılan yüzey çalışmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasının başında geliyor.

Her yıl ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ören yerinin karşılama merkezi, yolları ve otopark alanının kapasitesi artırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göbeklitepe ören yerinin etrafına yeni yürüyüş yolları yapılıyor. Tarihi ören yerine yaklaşık 2 kilometredeki mesafeye ise yeni karşılama merkezi ile otopark yapımı için başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Tarihi ören yerindeki çalışmaların yaklaşık bir yıl sonra tamamlanması planlanıyor.

- "Göbeklitepe dünyaya örnek oluyor"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle tarihi ören yerindeki ziyaretçi sayısının her yıl rekor kırdığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi ören yerine artan ilgiyi karşılamak için her türlü hizmetin faaliyete geçirildiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"2024 yılının sonlarında yeni karşılama merkezinde 500 araçlık otoparkımız, 50'ye yakın otobüs durağı, karavan alanları, elektrikli araçlar için şarj alanları, yeni yollar, bekleme alanları ve çevre düzenlemesi projelerimizin inşaatına başladık. Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerimizin daha rahat ve huzurlu bir şekilde tarihi ören yerini gezebilmesi ve görebilmesini sağlayacağız. Tarihi alanda yeni yürüyüş yollarının çalışması da sürüyor. Göbeklitepe turizm anlamında önceden de dünyada örnek bir alan olarak öne çıkıyordu. Göbeklitepe hem Türkiye'de hem dünyada ören yerlerinde yapılan fiziki uygulamalar, koruma ve kullanma dengesinin gözetilmesi açısından dünyada çok önemli bir örnek olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu hassasiyeti maksimum derecede göstermektedir."