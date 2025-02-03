Şanlıurfa'da bir kamyon çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyon, Birecik köprüsü üzerinde çarparak sürüklediği bir otomobille üst geçitten 10 Temmuz Caddesi'ne düştü.

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