Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Operasyonda 5 tabanca, 2 av tüfeği, farklı silahlara ait 13 şarjör, 162 mermi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ve Harran ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini belirtti.

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