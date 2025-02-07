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        Şanlıurfaspor, hucüm oyuncusu Sambou'yu transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:34
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        Şanlıurfaspor, hucüm oyuncusu Sambou'yu transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncu Bouly Junior Sambou'yu renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Sambou." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, kulüp yöneticisi Halil Arıcı'nın imza töreninde yer aldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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