Şanlıurfa'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Serhat Çelik (22) yönetimindeki 34 FY 6290 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 76 AP 355 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Veysel (24) ve Mehmet Çelik (31) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
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