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        Şanlıurfa'da kardan kapanan 250 kilometre yol ulaşıma açıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 250 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:49
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        Şanlıurfa'da kardan kapanan 250 kilometre yol ulaşıma açıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 250 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan 250 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açarak bölgedeki ulaşımın aksamadan devam etmesini sağladı.

        Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, hiçbir yolun kapanmaması için çaba gösteriyor.

        Ekipler, gelen ihbarları ve rutin kontrolleri yaparak yolda mahsur kaldığı tespit edilen vatandaşların da yardımına koşuyor.

        Siverek kırsalındaki mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olan ekipler, gelen talepler doğrultusunda müdahalede bulunuyor.

        Vatandaşlardan olası acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ve belediyeden destek talep edebileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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