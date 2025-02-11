GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeğin bir kadına saldırısının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kırsal Sungurlu ve Divan mahallelerinde 27 Ocak'ta aynı sahipsiz köpeğin saldırması sonucu Emine Aydınlıkta, Muhammed Emir Altundal ve Mesut Altundal yaralandı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Emine Aydınlıkta, Siverek Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi. Diğer yaralılar ise tedavileri sonrasında taburcu edildi.

- Mahalleler karantinaya alındı

Olayın ardından ölü bulunan köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Bahçe ve Divan mahalleleri karantinaya alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki hayvanları aşıladı.

Divan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altundal, sahipsiz köpeğin 2 yeğenine ve bir kadına saldırdığını belirterek, "Köpek, Bahçe köyünde kadının burnunu kopardı. Kadını Diyarbakır'a sevk ettiler, şu an yoğun bakımda. Daha sonra bizim köye geldi ve yeğenimi ısırdı. Biz de yakalamak isterken diğer yeğenimi de ısırdı. Yeğenlerimin tedavisi yapıldı ve şu an durumları iyi. Devlet bunları toplasın, barınaklara götürsün, bunlara çözüm bulunsun." dedi.

Mahallenin karantinaya alındığını aktaran mahalle halkından Adnan Akşimşek de sahipsiz köpeklerin barınaklara götürülmesini istediklerini söyledi.

Öte yandan, Bahçe Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin, Emine Aydınlıkta'ya saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir aracın arkasından koşturan sahipsiz köpeğin saldırısı sonrasında, Aydınlıkta'nın yere düştüğü görülüyor.

- "Sahipsiz hayvanlar Şanlıurfa'daki hayvan barınağına götürülmüştür"

Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, köpek saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların ilk tedavilerinin Siverek Devlet Hastanesinde yapıldığı, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Emine Aydınlıkta'nın tedavisinin ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: