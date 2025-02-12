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        Aynı şampiyonada altın madalya kazanan kick boksçu kardeşlerin hedefi yeni şampiyonluklar

        RAUF MALTAŞ - Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Muhittin (17) ve Fatma Nursev Akaltun (19), yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:13
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        Aynı şampiyonada altın madalya kazanan kick boksçu kardeşlerin hedefi yeni şampiyonluklar
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        RAUF MALTAŞ - Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Muhittin (17) ve Fatma Nursev Akaltun (19), yeni şampiyonluklara birlikte uzanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kick Boks Milli Takımı antrenörü olan babaları Murat Akaltun'un yönlendirmesiyle spora başlayan Akaltun kardeşler, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı başardı.

        Akaltun kardeşler, son olarak geçen ay Antalya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda farklı bir başarı öyküsüne imza attı.

        İki kardeş, ilk kez aynı şampiyonada kendi kategorilerinde şampiyon oldu.

        Müsabakalara birlikte hazırlanan Akaltun kardeşler, ay-yıldızlı formayla yeni hedefler için de çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Kardeşimle aynı sporu yapmak ayrı bir avantaj"

        Muhittin Akaltun, AA muhabirine, ablasıyla aynı sporu yapmanın faydalarını gördüğünü söyledi.

        Daha önce de ablasıyla beraber birçok şampiyonaya katıldığını ancak Antalya'da düzenlenen organizasyonun kendileri için farklı bir anlamı olduğunu dile getiren Muhittin, "İkimiz de Türkiye şampiyonu olduk. 2025 yılına girişimizde bizim için çok ayrı bir motivasyon oldu. Daha önümüzde iki şampiyona var. Ben şu an sıralamada birinciyim, o iki şampiyonada da birinci olup Avrupa Şampiyonası'na ilk sırada gitmek istiyorum." diye konuştu.

        Fatma Nursev Akaltun ise Antalya'daki şampiyonanın spor kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu aktardı.

        Kardeşiyle beraber şampiyon olmalarına herkesin şaşırdığını anlatan Fatma Nursev, şunları kaydetti:

        "Bu şampiyonadan hem ben hem de kardeşim Türkiye şampiyonu olarak döndük, bu çok nadir rastlanan bir durum. Bu bizim için ayrı gurur verici bir durum. Kendi öğretmenlerim olsun, babamın çevresindeki antrenörler olsun, spor salonundaki birçok tanıdığımız kişiden olumlu dönüş aldık, bu bizi çok mutlu etti. Daha motive bir şekilde hazırlanmamıza vesile oldu. Benim için ayrı bir avantaj da kardeşimle aynı spor dalıyla uğraşmak. Biz evde film falan izlerken arada ya da boş dururken kısa kısa antrenmanlar yapıyoruz ve bu bizi çok daha iyi bir şekilde maçlara hazırlıyor."

        - İki kardeş birlikte Avrupa ve dünya şampiyonu olmak için çalışıyor

        Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Murat Akaltun, yıllardır hem kendi çocuklarını hem de diğer sporcuları şampiyonalara hazırladığını dile getirdi.

        İki kardeşin aynı şampiyonada şampiyon olmasının çok nadir görülen bir başarı olduğunu vurgulayan Akaltun, "Bu bizi çok mutlu etti, çok gururlandırdı. İki kardeş olarak inşallah yine aynı Avrupa veya dünya şampiyonasında şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bizim göğsümüzü kabartan başarıya imza atarlar. Bizim temel hedefimiz ve düşüncemiz bu. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz." şeklinde konuştu.

        Akaltun, iki çocuğunun da şampiyon olmasının başka gençleri spora yönlendirmede önemli bir referans olduğunu sözlerine ekledi.

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