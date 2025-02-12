Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Suruç kara yolu 6'ncı kilometresinde Mehmet Akbaş idaresindeki 63 AFH 612 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Durmaz yönetimindeki 63 FL 650 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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