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        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 12.02.2025 - 18:00
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        Şanlıurfa'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Suruç kara yolu 6'ncı kilometresinde Mehmet Akbaş idaresindeki 63 AFH 612 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Durmaz yönetimindeki 63 FL 650 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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