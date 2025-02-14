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        Şanlıurfa'da zorla alıkoydukları kişiyi darbettiği öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:03
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        Şanlıurfa'da zorla alıkoydukları kişiyi darbettiği öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin zorla alıkonularak darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, tabanca, 3 tüfek, 21 mermi ile 5 telefon ve 5 sim kart ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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