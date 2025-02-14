Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek'e bağlı Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalleye hasta almaya giden K.B. yönetimindeki 63 AAT 838 plakalı ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sağlık görevlisi İshak B. yaralandı. Yaralanan sağlık görevlisi, ihbarla olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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