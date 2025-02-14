Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final
Salon:11Nisan
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Mersinspor: Cobbs 16, Cruz 5, Efianayi 5, Emre Tanışan, Olaseni 12, Canberk Kuş 12, Pineiro 11, Kairys 2, Kartal Özmızrak
Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 8, Mathews 18, Sleva 15, Terry 4, Allman 10, Yiğit Arslan 6, Plavsic 3, Morgan 8, Kerem Konan
1. Periyot: 12-23
Devre: 33-39
3. Periyot: 55-60
Beş faulle çıkan: 31.44 Terry (Beşiktaş Fibabanka)
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