Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T. ve 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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