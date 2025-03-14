Stat:11Nisan
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Dk. 60 Okyere), Akabueze, Ahmet Yazar (Dk. 60 Begic), Nafican Yardımcı, Muscat (Dk. 81 Fatih Eren), Sambou (Dk. 60 Alpay Çelebi), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu (Dk. 79 Kappel)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 46 Pinchi), Alper Karaman, Kayode (Dk. 80 Ertuğrul İdris Furat), Metehan Mert (Dk. 90 Sakıb Aytaç), Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Mucahit Albayrak, Furkan Orak, Junior Fernandes (Dk. 72 Faye)
Goller: Dk. 45 Junior Fernandes, Dk. 50 Kayode (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Furkan Orak, Dk. 61 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 64 Tugay Kacar, Dk. 71 Kayode, Dk. 78 Pinchi, Dk. 90 Ertuğrul İdris Furat (Esenler Erokspor)
ŞANLIURFA
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