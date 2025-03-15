Şanlıurfa Valisi Şıldak'tan okula gitmeyen öğrenci velilerine uygulanacak para cezası açıklaması:

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilde her öğrencinin okuldan uzak kalmadan ve devamsızlık yapmadan eğitim almasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Vali Şıldak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 730 bin öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, eğitimle ilgili sorunları masaya yatırıp bunlara çözüm odaklı ve sonuç odaklı yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.

En çok önem verdikleri alanlardan birinin de eğitimde öğrencilerin sürekli devamsız duruma düşmeleri olduğunu aktaran Şıldak, şöyle konuştu:

"Amacımız Şanlıurfa'da her bir çocuğumuzun, her bir öğrencimizin okuldan uzak kalmadan, devamsızlık yapmadan okula devamını sağlayarak eğitim almasını sağlamaktır. Bu konuda artık bir son çözüm olarak geldiğimiz aşamada, mutlak surette idari yaptırım uygulamak suretiyle, 222 sayılı Kanun'un gereklerini yerine getireceğiz. Bunun da aşamaları var. İlk aşamada yapılan bildirimlere rağmen öğrenci hala birisi tarafından okula gönderilmiyorsa günlük 257 lira, fakat bundan da sonuç alınamıyorsa 15 günlük periyodun sonunda bunun 11 bin liranın üzerinde bir idari yaptırımla karşılaşması söz konusu olacak. Buradan esas amacımız ceza vermek olmamakla birlikte bazı yaptırımların gerektiğinde hele hele çocuklarımızın okula mutlak suretle kavuşturulması gibi yüce bir amaç için yani böyle bir hedef için bunu yapmak durumundayız. Bütün velilerimize buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Şanlıurfa'da hiçbir öğrencimizin okuldan uzak kalmasına gönlümüz razı değildir. Bu konuda hiçbir velimizin de cezaya tabi olmasına muhatap olmasını istemiyoruz. Bu uygulamamız bugünden itibaren başlamış durumda."