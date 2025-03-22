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        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:09 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:09
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        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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