Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.