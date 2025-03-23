Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tankerin önünü keserek silah ve sopalarla zarar veren 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otoyolda önünü kestikleri tankere zarar verdikleri şüphesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tankerin önünü keserek silah ve sopalarla zarar veren 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otoyolda önünü kestikleri tankere zarar verdikleri şüphesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu çıkışında İ.A'ya ait tanker aracının seyir halindeyken plakasız 2 araç tarafından önü kesildi.

        Araçlardan inen 5 şüpheli söz konusu tankere önce sopalarla, ardından tabancayla ateş ederek zarar verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliyi Şanlıurfa merkez, Birecik ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlediği operasyonlarla yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilere ait plakasız iki araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        Şanlıurfaspor'da teknik direktörlüğe Cihat Arslan getirildi
        Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutukla...
        Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutukla...
        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği
        BAE'den Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği