Şanlıurfa'da tankerin önünü keserek silah ve sopalarla zarar veren 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otoyolda önünü kestikleri tankere zarar verdikleri şüphesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otoyolda önünü kestikleri tankere zarar verdikleri şüphesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu çıkışında İ.A'ya ait tanker aracının seyir halindeyken plakasız 2 araç tarafından önü kesildi.
Araçlardan inen 5 şüpheli söz konusu tankere önce sopalarla, ardından tabancayla ateş ederek zarar verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliyi Şanlıurfa merkez, Birecik ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlediği operasyonlarla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilere ait plakasız iki araca el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.