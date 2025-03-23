Şanlıurfa'da tankerin önünü keserek silah ve sopalarla zarar veren 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 5 şüpheliyi Şanlıurfa merkez, Birecik ilçesi ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlediği operasyonlarla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu çıkışında İ.A'ya ait tanker aracının seyir halindeyken plakasız 2 araç tarafından önü kesildi.

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