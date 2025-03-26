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        Şanlıurfa'da 25 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:39
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        Şanlıurfa'da 25 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Aralarında kasten adam öldürme suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün de olduğu çeşitli suçlardan aranan 25 zanlının yakalandığını ifade eden Şıldak, firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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